1.000 euros por la donación de óvulos «por las molestias y costes»

No saquen conclusiones precipitadas. Si algo deja claro la ley española es que este es un proceso altruista. ¿A qué viene entonces hablar de dinero? La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida ha establecido una compensación de 1.000 euros por las molestias y costes de la donante de óvulos. Las clínicas acostumbran a abonar también algo a los varones por entregar su material genético, si bien en su caso y debido a la sencillez del proceso esta cantidad no supera los 50 euros. Y muy importante: aquí no hay guerra de precios.

«La donación es un acto de generosidad, como ocurre con los órganos o la sangre. Dicho de otra forma, nadie se gana la vida con esto», dice Iñaki González. Ahora bien, si no hubiera una compensación económica a quien entrega sus óvulos, aclara el experto de Dexeus, no se harían ni la mitad de los ciclos que se hacen, porque el grado de implicación que se exige de ellas es, admitámoslo, grande.

Extracción en quirófano

«Deben someterse a una decena de extracciones por ciclo para determinar parámetros sanguíneos, niveles hormonales o rastros genéticos. Por no hablar de las ecografías vaginales, seis o siete controles, el transporte que eso acarrea, las ausencias del trabajo, de los estudios... Además, no hay que olvidar que ellas pasan por un quirófano para que les extraigan los óvulos, una operación invasiva que como sucede con todas no está libre de riesgos».

Los donantes tienen que tener más de 18 años y menos de 35 (ellas) o 50 (ellos). entrevistarse con un psicólogo y determinar que no hay enfermedades de transmisión sexual. A las chicas se les hace una exploración ginecológica completa (ecografía, citología, estudio de mamas). Ellas deben tener una buena reserva ovárica, y ellos un caudal seminal que la OMS establece como mínimo en 16 millones de espermatozoides por dosis, con un 34% de movilidad progresiva y una vitalidad del 54%.