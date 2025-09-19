El yacimiento Madinat Albalat acogerá mañana su jornada de puertas abiertas

Eloy García Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Mañana se celebrará una jornada de puertas abiertas en Madinat Albalat, yacimiento arqueológico de la ciudad árabe enclavada a orillas del río Tajo, en el término municipal de Romangordo donde un equipo de arqueólogos viene trabajando desde 2009.

Se trata de una actividad gratuita dirigida a todos los públicos organizada por la Asociación Madinat Albalat y el Ayuntamiento con dos turnos, que comenzarán a las diez y once y media de la mañana respectivamente.

En cualquiera de los dos, explican, los participantes descubrirán el yacimiento de la mano de diferentes guías.

«En el recorrido se hablará tanto del proyecto de puesta en valor que está en marcha como del propio yacimiento, sus particularidades y la vida que se desarrolló entre sus muros», concluyen.

Son numerosos los hallazgos de las excavaciones en las que anualmente participan personas llegadas de distintos países, dirigidas por la arqueóloga Sophie Gilotte, quien asegura que se trata de un yacimiento «de una riqueza excepcional».