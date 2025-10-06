El XXIV Festival Autonómico de Folclore 'Ángela Capdevielle' se celebrará el 25

El XXIV Festival Autonómico Infantil de Folclore 'Ángela Capdevielle' se celebrará el próximo sábado 25 de octubre a partir de las 17.30 horas en ... la Plaza de los Toros de Moraleja.

Este evento está organizado por la Federacion Extremeña de Folclore, patrocina la Diputación Provincial de Cáceres, y colaboran el Ayuntamiento de Moraleja y la consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura.

El festival infantil 'Ángela Capdevielle' es una de las actividades dentro de las organizadas por esta Federación que más les puede fortalecer, pues el objetivo y sentir de la misma es incentivar a los niños de las agrupaciones en continuar con ésta, la cadena tradicional, el que sientan y vean que no están solos, que hay muchos que, como ellos, están implicados en trabajar y dedicar su tiempo en difundir, investigar y mantener las canciones, bailes y tradiciones de los pueblos.

Este Festival que viene desarrollándose desde 2002, teniendo como sede cualquier localidad de la comunidad.