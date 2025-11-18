HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El XVIII Día de la Seta se celebrará del 21 al 23 en Coria

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

J. R. N. La ciudad se convierte este mes en el epicentro de la gastronomía micológica con una nueva edición de 'Coria Sabor Micológico', que culminará con el XVIII Día de la Seta, del 21 al 23 de noviembre. Durante los tres días, habrá degustación de menús micológicos y una ruta de tapas en los establecimientos adheridos. Además, para el domingo, a las 12.00 horas, se ha organizado una visita guiada por el casco histórico con salida desde la Oficina Municipal de Turismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  3. 3 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  4. 4 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  5. 5

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  6. 6 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  7. 7 Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz
  8. 8

    Los dueños del Complejo Álvarez de Cáceres negocian su venta tras el cierre de Aralia
  9. 9

    Cirugía Vascular reabre las consultas en Cáceres seis años después del cierre
  10. 10

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El XVIII Día de la Seta se celebrará del 21 al 23 en Coria