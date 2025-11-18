El XVIII Día de la Seta se celebrará del 21 al 23 en Coria

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

J. R. N. La ciudad se convierte este mes en el epicentro de la gastronomía micológica con una nueva edición de 'Coria Sabor Micológico', que culminará con el XVIII Día de la Seta, del 21 al 23 de noviembre. Durante los tres días, habrá degustación de menús micológicos y una ruta de tapas en los establecimientos adheridos. Además, para el domingo, a las 12.00 horas, se ha organizado una visita guiada por el casco histórico con salida desde la Oficina Municipal de Turismo.