Majadas de Tiétar: Vuelven los intercambios juveniles internacionales

ELOY GARCÍA Viernes, 22 de julio 2022, 07:58 Comenta Compartir

Regresan los intercambios juveniles a Majadas a través de sendas convocatorias, tras dos años de parón por la pandemia.

Por un lado 'Take Care about us for the Future', que se celebra hasta el domingo En el mismo 47 jóvenes de Polonia, Italia, Georgia, Irlanda y España trabajan en los problemas medioambientales existentes en cada una de sus ciudades de origen, intentando darles solución.

Por otro lado, entre el 29 de este mes y el 7 de agosto, cuatro jóvenes majadeños participarán en el intercambio 'Once Upon a Time', que se desarrollará en Vinci (Italia). El tema central del mismo será las leyendas y tradiciones de los países participantes. Entre estos, además de España, se encuentran Francia, Grecia, Portugal e Italia.

Para concluir, desde el Ayuntamiento de Majadas destacan que de este modo vuelven apostar por ofrecer a los jóvenes actividades que les hagan crecer a nivel personal y profesional.

Temas

Majadas