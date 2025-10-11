HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

MALPARTIDA DE CÁCERES

Vuelve el ‘Otoño Cultural’, con teatro, danza, una exposición y visitas guiadas

J. R. Negro

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

El ‘Otoño Cultural’ vuelve un año más con una amplia oferta de actividades que incluye representaciones teatrales, de danza, un taller de teatro, una exposición y visitas turísticas guiadas a la ciudad de Cáceres.

Para el sábado 25 de octubre se propone la obra de teatro ‘Agustín de Almorchón y Metacarpio’, a cargo de la Compañía Francis Lucas. Se representará a las 20.00 horas en la plazuela del Carmen.

El viernes 14 de noviembre se inaugurará la exposición ‘La Extremadura vaciada’, a cargo del Colectivo Imagynarte a las 19.00 horas en la Casa de Cultura. El sábado 15 de noviembre, a las 17.00 horas se desarrollará un taller de teatro a cargo de la compañía Karlik, mientras que a las 20.00 horas en la Casa de Cultura tendrá lugar el espectáculo a ‘Lucía Joyce. Un pequeño drama en movimiento’, a cargo de Karlik Teatro.

La programación se clausurará el viernes 21 de noviembre con una visita guiada al Museo Helga de Alvear, y con la ruta ‘Cáceres de misterio y leyenda’ por la Ciudad Monumental de Cáceres.

