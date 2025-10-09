Vuelve el 'Otoño Cultural' a Malpartida de Cáceres desde este viernes hasta el 21 de noviembre
Redacción
Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00
El 'Otoño Cultural' vuelve un año más a Malpartida de Cáceres desde mañana hasta el 21 de noviembre, con una amplia programación que incluye representaciones ... teatrales, de danza, un taller de teatro, una exposición y visitas turísticas guiadas a la ciudad de Cáceres.
Según informa el Ayuntamiento, el programa comenzará mañana en la Casa de Cultura con la representación teatral 'Égloga de Plácido y Victoriano', de Juan del Encina, a cargo de la malpartideña Asociación Cultural La Siembra. La entrada tendrá un donativo de 4 euros con una rifa entre los asistentes.
El sábado 25 de octubre, a las 20.00 horas, la plazuela del Carmen servirá de escenario para la obra de teatro 'Agustín de Almorchón y Metacarpio', a cargo de la Compañía Francis Lucas.
El viernes 14 de noviembre se inaugurará la exposición 'La Extremadura vaciada', a cargo del Colectivo Imagynarte, a las 19.00 horas en la Casa de Cultura. Y el sábado, 15 de noviembre, a las 17.00 horas se desarrollará un taller de teatro a cargo de la compañía Karlik.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión