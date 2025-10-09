Vuelve el 'Otoño Cultural' a Malpartida de Cáceres desde este viernes hasta el 21 de noviembre

El 'Otoño Cultural' vuelve un año más a Malpartida de Cáceres desde mañana hasta el 21 de noviembre, con una amplia programación que incluye representaciones ... teatrales, de danza, un taller de teatro, una exposición y visitas turísticas guiadas a la ciudad de Cáceres.

Según informa el Ayuntamiento, el programa comenzará mañana en la Casa de Cultura con la representación teatral 'Égloga de Plácido y Victoriano', de Juan del Encina, a cargo de la malpartideña Asociación Cultural La Siembra. La entrada tendrá un donativo de 4 euros con una rifa entre los asistentes.

El sábado 25 de octubre, a las 20.00 horas, la plazuela del Carmen servirá de escenario para la obra de teatro 'Agustín de Almorchón y Metacarpio', a cargo de la Compañía Francis Lucas.

El viernes 14 de noviembre se inaugurará la exposición 'La Extremadura vaciada', a cargo del Colectivo Imagynarte, a las 19.00 horas en la Casa de Cultura. Y el sábado, 15 de noviembre, a las 17.00 horas se desarrollará un taller de teatro a cargo de la compañía Karlik.