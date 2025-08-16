Vuelve a Montánchez 'Diálogo de Culturas'

J. R. N. Sábado, 16 de agosto 2025, 15:41 Comenta Compartir

Vuelven los encuentros de Montánchez 'Diálogo de Culturas', que comenzarán el próximo miércoles. Serán cinco días para disfrutar de música, teatro y tradición en el castillo. Este año se disfrutará de las actuaciones de Diego Valdivia, el miércoles, La Guardia, el jueves, Huecco, el sábado, además del emocionante teatro 'Ellas de Oro' el viernes.