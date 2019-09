El PP vuelve a acusar a la alcaldesa de opacidad y dejadez El Grupo municipal Popular casi al completo. :: MAM Critica su actuación en temas como el soterramiento del tren o la situación de la Policía MIGUEL ÁNGEL MARCOS Viernes, 13 septiembre 2019, 08:45

El PP ha vuelto a acusar a la alcaldesa de «falta de transparencia, opacidad y dejadez» en temas como el paso de la línea del tren de alta velocidad por el casco urbano, la situación de la Policía Local o el estado del comedor del colegio El Pozón.

Lo hizo el Grupo municipal Popular en una rueda de prensa que abrió su portavoz, Jaime Vega, recordando que el pasado 14 de febrero el pleno acordó instar tanto al Ministerio de Fomento como al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a que posibilitasen la construcción soterrada del tramo urbano de la plataforma de alta velocidad al paso por Navalmoral.

«Dado que por la alcaldesa no se informó sobre el resultado de ese requerimiento, el 11 de julio este grupo municipal preguntó sobre ello en el pleno, sin que Raquel Medina respondiera sobre el Ministerio de Fomento, al que parecía confundir con ADIF. Preocupados ante tal actitud, al día siguiente solicitamos acceder a los expedientes en los que constara que la alcaldesa se dirigió al Ministerio pidiendo el soterramiento al que instaba el pleno, sin que hasta la fecha nos haya dado respuesta alguna», explicó.

Para el dirigente popular, este comportamiento «oscuro y opaco de Raquel Medina es una nota característica en su forma de gobernar, que con ello incumple sus deberes. El primero cumplir con la ley por la que debe regirse, tal y como le recordó el Defensor del Pueblo el pasado 5 de julio, para bochorno de todos los moralos».

Debe cumplir la ley

A juicio de Jaime Vega, la ley le obliga a informar al grupo popular, y a todos los vecinos, y a hacerlo «en un plazo no superior a cinco días, según el artículo 77 de la Ley reguladora de las bases del régimen local, y llevamos dos meses esperando. Aunque no es nuevo, y basta recordar que hace años se comprometió a entregar un informe sobre los tiempos de respuesta de la Policía Local que aún no ha entregado, pese a su compromiso público».

Por todo ello, el grupo popular mostró su preocupación ante esta «dejadez y deslealtad institucional y la falta de ejecución y cumplimiento de los acuerdos plenarios, lamentando que para la alcaldesa sean papel mojado y solo sirvan para rellenar un titular en prensa, olvidándose del fondo, que es trasladar al Ministerio un clamor popular».