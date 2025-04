Vox denuncia opacidad en la gestión del alcalde de Nuñomoral

Miércoles, 13 de diciembre 2023, 08:06 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El concejal de Vox en Nuñomoral, Salvador Crespo, denuncia la «opacidad» que acompaña a la gestión del alcalde de esta localidad enclavada en plena comarca de Las Hurdes, Juan Carlos Sendín (PP), «quien no nos ha facilitado una información que le solicitamos hace más de cinco meses». El edil asegura que pidió información relativa «al balance de ingresos y gastos del último ejercicio fiscal completo; detalle de los principales proyectos y obras ejecutados durante el mismo período; estado de la deuda municipal, incluyendo préstamos y pagos pendientes, e información sobre presupuestos asignados a los diferentes departamentos municipales». «Lo peor no es solo que no hayamos recibido la documentación pedida, es que ni siquiera se ha dignado respondernos, como si no existiéramos», se lamenta.