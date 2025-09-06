HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Varios de los voluntarios tras la instalación de uno de los paneles. A.D.
DELEITOSA

Voluntarios instalan letras corporativas en los accesos

ELOY GARCÍA

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Voluntarios y colaboradores están llevando a cabo la instalación de grandes carteles con el nombre de la población, que en los principales accesos darán la bienvenida a vecinos y visitantes, «porque no queríamos que Deleitosa se quedara sin este símbolo tan especial».

Así lo explican desde el Ayuntamiento, haciendo hincapié en que se está llevando a cabo «de la manera más económica posible», utilizando material reciclado, insistiendo en agradecer «la colaboración desinteresada de personas que, de forma totalmente altruista, lo están haciendo posible».

El verano concluirá con otro estreno, en este caso realizado por monitores y participantes en la ludoteca de verano. Se trata del mural creado en la fachada de la piscina municipal, en la que han representado diversas escenas y enclaves típicos de la población, rebosantes de colorido.

Están relacionadas con las tradiciones locales y las cuatro estaciones del año, como son las fiestas de verano y la hoguera de los quintos, en invierno.

