Una mujer llena una jarra del grifo HOY

Villanueva de la Vera alerta de que el agua del grifo no es potable

Presenta una elevada concentración de amonio debido a que el embalse de Gualtaminos está en un nivel muy bajo

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:12

El Ayuntamiento de Villanueva de la Vera ha informado a sus vecinos que que el pasado viernes recibió los resultados de unos análisis de agua ... de las que hace periódicamente el laboratorio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, y el resultado es que esta no es potable. Según informa el Consistorio en una nota, el resultado es desfavorable al arrojar un nivel alto de amonio (en torno a 2,3 miligramos por litro), cuando el nivel permitido no debe superar los 0,5.

