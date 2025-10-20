Villanueva de la Vera alerta de que el agua del grifo no es potable

El Ayuntamiento de Villanueva de la Vera ha informado a sus vecinos que que el pasado viernes recibió los resultados de unos análisis de agua ... de las que hace periódicamente el laboratorio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, y el resultado es que esta no es potable. Según informa el Consistorio en una nota, el resultado es desfavorable al arrojar un nivel alto de amonio (en torno a 2,3 miligramos por litro), cuando el nivel permitido no debe superar los 0,5.

«Según la opinión de los químicos que llevan a cabo el análisis, este elemento se manifiesta cuando el agua no se oxigena adecuadamente». La hipótesis con la que trabajan los técnicos que explique la elevada presencia de amonio es que al tener la presa de Gualtaminos actualmente poca reserva de agua, la concentración de amonio se eleva por encima de lo habitual. Esta circunstancia se ve agravada por la falta de renovación del agua por la falta de lluvias este otoño.

«No debemos alarmarnos, pues el hecho de que este parámetro esté mostrándose elevado no quiere decir que se produzca un riesgo material para la salud, pero sí recomendamos desde el Ayuntamiento que no se consuma el agua temporalmente ni se utilice para cocinar», incide el Ayuntamiento.

«Es nuestro deber, así como un derecho básico de la ciudadanía, el entregar toda la información relevante por los medios más rápidos y efectivos, y esta ha sido la primera ocasión en que un parámetro de las analíticas compromete la potabilidad del agua desde que asumimos nuestra labor. No obstante, desde que hemos tenido la noticia estamos trabajando para volver a garantizar un agua salubre. Se mantendrá a la ciudadanía informada de todos los avances que se vayan produciendo», se añade.

Posteriormente, el Ayuntamiento ha abundado en el asunto poniendo en conocimiento de los vecinos que las numerosas fuentes de manantial con las que cuenta el municipio (Corchito, El Barrio o Calle Curuela, El Chorrillo, Fuente Santa en la Corona, El Cristo, San Justo, y El Venero en Calle Huerta Palacios), «han sido analizadas por laboratorio acreditado hace menos de un mes, y han mostrado unos parámetros aceptables para el consumo humano».

Además, el Consistorio ha facilitado un número de teléfono (610 38 23 78) «para que aquellas personas que tengan problemas de movilidad o cualquier situación que les impida el aprovisionamiento de agua para consumo», de tal forma que trabajadores municipales puedan ayudarles. El horario de atención será todos los días de 9h a 15h.