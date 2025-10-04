El VIII Descenso-Gran Premio de la Diputación reúne a palistas de todas las categorías

La Diputación de Cáceres financia un año más el VIII Descenso–Gran Premio de la Diputación y III Regata de la Liga Centro, organizado por ... la Federación Extremeña de Piragüismo, que tendrá lugar mañana en el entorno del Embalse Gabriel y Galán.

Desde la institución provincial han destacado la calidad de esta disciplina en la provincia y «las alegrías que nos dan. Esto nos lleva a seguir apostando por estas disciplinas a través de sus federaciones». Han reiterado el compromiso de la Diputación de aumentar el presupuesto de las subvenciones a federaciones deportivas en concurrencia competitiva, de 100.00 euros, que ha habido hasta ahora, a 150.000 euros para el próximo año. Han incidido, además en lo que significan estas ayudas, tanto como apuesta por el fomento del deporte de base, como por la promoción de la provincia.

Por su parte, el presidente de la federación ha hablado de «del éxito de las ediciones anteriores por el peso de los palistas así como de los clubes extremeños a convertir esta prueba en un referente del suroeste de la península».