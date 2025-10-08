El viernes finalizará el festival MAP
J. R. N.
Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00
La Diputación de Cáceres ha extendido las actuaciones del Festival de Música Antigua de Plasencia (MAP)a otras localidades de la provincia como Hervás, Malpartida ... de Plasencia y Jarandilla de la Vera. Así, el viernes el Museo Pérez Comendador-Leroux acogerá la actuación de Barockstil Trío, a las 20.00 horas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión