El viernes se encenderá en la plaza la iluminación navideña en Navalmoral

Este viernes, a las seis, se encenderá la iluminación navideña, que se ha reforzado de manera considerable para que llegue a puntos del casco urbano en los que no suele haber, según insistió el alcalde, Enrique Hueso, al presentar el programa festivo.

Responsable también de Festejos, empezó diciendo que les gustaría que esa iluminación llegara todavía a más sitios, pero que en algunos sitios es imposible por cuestiones técnicas, pero que aun así este año se ha hecho un esfuerzo importante.

«Se han colocado nuevos elementos de gran formato, además de un número muy superior de motivos en calles y farolas, tratando de llegar a la mayoría de barrios. Con ello, se busca mejorar la ambientación navideña, dinamizar la actividad comercial y ofrecer un atractivo añadido a quienes paseen por el municipio en estas fechas», señaló.

El encendido se acompañará de la apertura de un parque infantil, que estará en funcionamiento hasta el lunes 8, y del concierto Zambomba Almariz.

En cuanto a la programación en sí, explicó que se trata de una propuesta «amplia, diversa y pensada para que vecinos y visitantes disfruten de unas navidades llenas de actividad». Serán en total 31 eventos diferentes, «manteniendo la esencia de la Navidad y reforzando las propuestas dirigidas a niños y jóvenes».

Al encendido le seguirá el sábado 6 el tradicional Festival Infantil de Bailes Regionales que organiza el grupo El Encinar; el viernes 12 la Feria de la Infancia y el sábado 13 Feliz Navalvidad Show y un concierto de la coral Amigos de la Música en el peatonal. Ese fin de semana también habrá un Mercadillo Solidario en el Jardincillo.

El jueves 18 se abrirá el Mercado Navideño y el viernes 19 la pista de hielo sintético en la plaza de España, para cerrar las citas previas a la Navidad con un concierto de la Banda de Música, una gala a beneficio del Taller Ocupacional y la visita de Papá Noel la tarde de Nochebuena.

De los eventos posteriores, el alcalde destacó la Zambombada Morala, «para que no se pierdan las tradiciones», y el Light Festival, una fiesta para los jóvenes con música pero sin alcohol, además del pasacalles Fantasía Disney con el que se amenizará la recogida de las cartas a los Reyes Magos.