Veratísimas 2025 reconoce la trayectoria de seis mujeres

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Más de 150 personas asistieron al acto de entrega de los galardones Veratísimas 2025, celebrado recientemente en Talaveruela de la Vera, que como cada año concede la Asociación Paisaje, Ecología y Género en reconocimiento «por cultivar el futuro de la comarca».

Durante el acto, presentado por alumnas del IES Jaranda, se reconoció la trayectoria de seis mujeres veratas en diferentes ámbitos.

Estas son Concepción Timón, maestra durante 48 años y primera alcaldesa Talaveruela, María Pía Timón, antropóloga e investigadora de Madrigal especializada en patrimonio cultural, Patricia Pérez, médica de familia en Losar, Julia Martín, de Pasarón, referente del movimiento asociativo que impulsa desde colectivos femeninos, Manuela García, también de Madrigal, figura clave del folclore verato, y Rakel Tomé, comprometida con la gestión comunitaria de la tierra.

El perfil completo de las galardonadas puede verse en redes sociales de la asociación.