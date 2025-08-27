HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Niños en una de las actividades acuáticas celebradas. O.I.M.

Veranos de la Manco recorrió una veintena poblaciones de la Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara

Eloy García

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:50

Las actividades del programa Veranos de la Manco 2025, que concluyeron el lunes en Villar del Pedroso, han recorrido una veintena de poblaciones pertenecientes a la Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara, organizadora de múltiples citas dirigidas a la infancia de la comarca.

Desde de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad han explicado que cada una de las jornadas desarrolladas a lo largo de los dos últimos meses han incluido desde juegos cooperativos y pruebas deportivas adaptadas hasta dinámicas que fomentan la igualdad, la colaboración y el respeto y una actividad especial, como es el Geo-Twister gigante.

Entre las poblaciones que han acogido este programa se encuentran Alía, Aldeacentenera, Berzocana, Campillo, Carrascalejo, Fresnedoso, Garvín, Guadalupe, Logrosán, Navalvillar, Navatrasierra, Robledollano, Peraleda de San Román o Valdelacasa.

