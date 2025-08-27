Veranos de la Manco recorrió una veintena poblaciones de la Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara

Eloy García Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:50 Comenta Compartir

Las actividades del programa Veranos de la Manco 2025, que concluyeron el lunes en Villar del Pedroso, han recorrido una veintena de poblaciones pertenecientes a la Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara, organizadora de múltiples citas dirigidas a la infancia de la comarca.

Desde de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad han explicado que cada una de las jornadas desarrolladas a lo largo de los dos últimos meses han incluido desde juegos cooperativos y pruebas deportivas adaptadas hasta dinámicas que fomentan la igualdad, la colaboración y el respeto y una actividad especial, como es el Geo-Twister gigante.

Entre las poblaciones que han acogido este programa se encuentran Alía, Aldeacentenera, Berzocana, Campillo, Carrascalejo, Fresnedoso, Garvín, Guadalupe, Logrosán, Navalvillar, Navatrasierra, Robledollano, Peraleda de San Román o Valdelacasa.