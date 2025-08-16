Los vecinos de Valencia de Alcántara organizan una visita guiada
J. R. N.
Sábado, 16 de agosto 2025, 15:42
Valencia de Alcántara acoge una visita guiada por la población, que tendrá lugar mañana. El lugar de salida será desde el Centro de Interpretación. Se ... podrá disfrutar del barrio gótico, la sinagoga, la iglesia de Rocamador, la iglesia de la Encarnación, la plaza de la Constitución, la iglesia de Los Padres, el mueso etnográfico y la puerta de Las Huertas.
