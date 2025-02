Los vecinos recogen firmas contra el cierre de la sucursal de Unicaja en Madrigal

ELOY GARCÍA Viernes, 25 de marzo 2022, 07:53 Comenta Compartir

«Madrigal de la Vera no es un pueblo pequeño, no tanto como para cerrar esta oficina. De hecho, cada fin de semana el cajero se queda sin dinero». De esta forma argumenta el alcalde, Urbano Plaza, la necesidad de que Unicaja no cierre la sucursal con la que esta entidad cuenta en la población, aún rotulada como Liberbank.

En esta localidad, que supera los 1.500 habitantes, tan solo existe otra oficina bancaria. «Si ahora el cajero suele quedarse sin dinero... ¿Qué va a ocurrir en verano, cuando multiplicamos el número de habitantes gracias al turismo?», se pregunta el primer edil.

De ahí la recogida de firmas que promueve el Ayuntamiento, y que ayer ya estaba cerca de las 400. «De momento hemos limitado la recogida solo a clientes de Liberbank, y aun así ya llevamos más de 350 en tan solo cuatro días», explicaba en la mañana de ayer, dato que a su juicio es fiel reflejo de que se trata de un servicio muy demandado y por tanto necesario.

Tras conocer la noticia del cierre de esta oficina, que según diversas fuentes se produciría el próximo mes, Plaza lo comunicó a sus vecinos a través de un bando de Alcaldía, en el que explica las consecuencias del ERE planteado por la empresa, que en la región afectará a 153 trabajadores. «En una primera fase dejarán de tener actividad una serie de oficinas, a partir del 18 de marzo», explica. El primer edil, a su vez, agrega que según las mismas fuentes «en una segunda fase, aún no determinada, se cerrará la oficina de Madrigal de la Vera, en la que trabajan dos personas». Por ello anuncia una serie de medidas para luchar contra el cierre.

Entre estas se encuentra la recogida de firmas, que concluye hoy y se remitirán a los responsables de la entidad, y las gestiones que el propio edil está haciendo ante los mismos. En este sentido explica que la directora de Unicaja de la zona de Plasencia le ha comunicado telefónicamente que la decisión «ya está tomada», lamenta, si bien aseguran que mantendrán operativo el cajero.

No obstante, insiste en hacer un llamamiento a los vecinos «con el fin de evitar la exclusión financiera el municipio», ya que «cuantos más seamos, más fuerza podremos hacer», concluye.