Los vecinos de Guadalupe deciden al fresco Alejados de la seriedad de un salón de plenos, los guadalupenses celebran asambleas vecinales con el alcalde en plazas y calles del pueblo, en círculo y sillas de plástico, durante el mes de julio | Desde que el Ayuntamiento de esta localidad cacereña puso en marcha esta iniciativa en el verano de 2017, las propuestas ciudadanas se han duplicado Vecinos de la calle Corredera de Guadalupe y su alcalde celebrando una asamblea el pasado 18 de julio. :: / HOY ÁLVARO RUBIO Cáceres Lunes, 23 julio 2018, 21:26

. 'Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña'. En esa popular expresión pensó el alcalde de Guadalupe, Felipe Sánchez Barba, el 30 de junio de 2017. Justo ese día, en el ecuador de su primera legislatura, había convocado a los vecinos en el Centro Cultural de este municipio cacereño para dar cuenta de su gestión. Sin embargo, a su llamada acudieron menos de diez personas de un pueblo que roza los 2.000 habitantes. Ante el poco éxito del encuentro, salió a buscar a sus paisanos por los barrios.

Desde entonces, cada mes de julio se reúne con los guadalupenses en asambleas de vecinos alejadas de la seriedad de un salón de plenos. Éstas las celebran en calles y plazas del pueblo. Lo hacen en círculo, con sillas blancas de plástico y cuando cae el sol, justo a esa hora en la que los habitantes de los pueblos extremeños se sientan en la puerta de su casa a tomar el fresco.

La imagen recuerda a las reuniones de ciudadanos que acostumbran a hacer partidos políticos como Podemos, aunque las diferencias son más que evidentes. En este caso los participantes rondan los 65 años y esa media de edad la baja el alcalde del PSOE que gobierna en Guadalupe, un ingeniero técnico agrícola de 48 años que antes de llegar a la Alcaldía fue coordinador gerente del Grupo de Acción Local de Aprodervi (Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del Geoparque de Villuercas Ibores Jara).

Él fue quien puso en marcha esta iniciativa que ahora cumple dos años. «La metodología de la democracia participativa en torno a asambleas siempre se ha utilizado. Por ejemplo, lo hacían los obreros en las fábricas para reivindicar sus derechos. Sin embargo, en este caso no va desde abajo hacia arriba, sino que es un ayuntamiento el que da la oportunidad de acortar distancias», aclara el alcalde de este municipio.

Estas reuniones son abiertas. Aquí no existe ningún orden del día y no hay temáticas particulares establecidas. En ellas, el alcalde explica de manera sintetizada su gestión municipal, los proyectos en los que está trabajando y después cede la palabra a los vecinos. «Participé el pasado jueves 19 en una asamblea que duró una hora y media aproximadamente. Estuvimos unas 20 personas y allí todo el mundo habló, nos aclararon algunas dudas y, entre otras cosas, pedimos que solucionen el problema de las cucarachas en esta época del año. Nos han dicho que van a fumigar la próxima semana», comenta Guadalupe Porras, de 43 años y vecina de la calle Mirador de Monesterio.

«Sobre todo participa gente mayor, pero no descartamos hacer las asambleas en bares que frecuentan los jóvenes» Felipe Sánchez Barba | Alcalde de Guadalupe

Asegura que aprovechó para sugerirle al alcalde todas las propuestas que se le ocurrieron. «Sobre todo nos piden que arreglemos mobiliario urbano o nos plantean ideas de reordenación del tráfico. Hay otras iniciativas que antes ni llegaban a nuestro oídos. Muy poca gente iba al pleno», añade Felipe, quien matiza que en las asambleas vecinales sobre todo participan personas que no tienen acceso a las redes sociales o a otro tipo de canales que utilizan habitualmente en el Consistorio.

Lamenta que los jóvenes no participen más y no descarta hacer este tipo de asambleas en los bares que frecuentan o incluso en el lugar donde se reúnen para hacer botellón. «Hay que romper moldes, la política ha cambiado y hay que buscar nuevas fórmulas», matiza Sánchez.

Él, según cuenta, tiene una agenda con todas las sugerencias que les trasladan los vecinos en las asambleas. «Desde que pusimos en marcha la iniciativa las propuestas se han duplicado. Ahora mismo tengo unas 40 apuntadas y algunas no se me habrían ocurrido si no me hubiera acercado a hablar con ellos», reconoce el primer edil guadalupense. «Me han sugerido nombrar una plaza que actualmente no se denomina de ningún modo. Ni se me había pasado por la cabeza», reconocía justo antes de participar en la última asamblea que se celebra durante este verano.

Tuvo lugar el viernes, 20 de julio, en el Parque de la Constitución. Antes tomaron la palabra los vecinos de la plazuela del Alamillo, Realejo de San Juan, la calle Corredera y el Mirador de Monesterio.

Críticas

La iniciativa no ha estado exenta de críticas por parte del partido de la oposición, el PP. «Sería una buena iniciativa si realmente se escuchara a los vecinos y se les hiciera caso. De nada sirve prometer y no cumplir. De hecho, la gente joven no participa porque ya está cansada de engaños», afirma Begoña Prieto, presidenta del PP en Guadalupe.

Ante las opiniones negativas, Sánchez Barba saca pecho y dice que «es de los pocos consistorios que tienen un reglamento de participación ciudadana y que de manera habitual habla con sus vecinos a través de mecanismos digitales y en asambleas».

Este proyecto fue finalista en los Premios San Pedro de Alcántara convocados por la Diputación de Cáceres en el año 2017 en la categoría de participación social.

Justo después de ese reconocimiento, Guadalupe también destacó por otra iniciativa que pretende dar voz a sus vecinos. El Gobierno central le autorizó para celebrar una consulta popular sobre la ubicación del mercadillo de esta localidad cacereña. El Consejo de Ministros estimó que la consulta planteada reunía los requisitos de fondo exigidos por la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. Aún no se ha celebrado, pero según afirma su alcalde espera que se pueda llevar a cabo en este 2018.