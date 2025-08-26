La vecina de Alía Paula Bravo cumple cien años rodeada de su familia

Eloy García Martes, 26 de agosto 2025, 07:49 Comenta Compartir

Familiares, amigos y autoridades municipales acompañaron a Paula Bravo en la celebración de su cumpleaños número cien el 15 de agosto. La vecina de Alía recibió un ramo de flores y el reconocimiento de sus allegados, con la alcaldesa, Cristina Ramírez, a la cabeza.

Desde el Ayuntamiento destacan que Paula atesora «muchos años cargados de sabiduría y experiencia, una amplia vida dedicada al trabajo y su familia», subrayan, deseando que conserve su envidiable estado de salud durante muchos años más.

Esta celebración ha coincidido de lleno con las fiestas de San Juan Evangelista, patrón de la pedanía La Calera, que este año ha incluido el estreno de nuevas vallas perimetrales de la plaza, para que los festejos taurinos puedan celebrarse con seguridad.

Para concluir, agradecen «el respeto y colaboración» de vecinos y visitantes en todos los actos programados, especialmente en los taurinos y las verbenas.