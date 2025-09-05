Valdefuentes celebra un Festival poético musical 'Por la Paz en Gaza'

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. El Ayuntamiento de Valdefuentes ha organizado para este próximo domingo, con la colaboración de Pepe Cercas y Bar Machaca un festival poético musical 'Por la Paz en Gaza', que se celebrará a partir de las 21.00 horas en la Plaza de la Constitución. En el mismo, actuarán e intervendrán diversos poetas, alguno de ellos premios nacional de literatura, y cantautores, donde se leerá un manifiesto, en el que expresarán que éste no se entienda como una súplica, sino como un grito y un puñetazo sobre la mesa ante tanta indiferencia.