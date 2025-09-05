HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
VALDEFUENTES

Valdefuentes celebra un Festival poético musical 'Por la Paz en Gaza'

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

J. R. N. El Ayuntamiento de Valdefuentes ha organizado para este próximo domingo, con la colaboración de Pepe Cercas y Bar Machaca un festival poético musical 'Por la Paz en Gaza', que se celebrará a partir de las 21.00 horas en la Plaza de la Constitución. En el mismo, actuarán e intervendrán diversos poetas, alguno de ellos premios nacional de literatura, y cantautores, donde se leerá un manifiesto, en el que expresarán que éste no se entienda como una súplica, sino como un grito y un puñetazo sobre la mesa ante tanta indiferencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos de un pueblo extremeño forcejean con dos mujeres que intentaron okupar una vivienda
  2. 2 La Policía Local impide un suicidio en el Puente Real
  3. 3

    Dos refugiados ucranianos son trasladados de Badajoz a Mérida tras un conflicto en su centro de acogida
  4. 4 Un grafiti con acento extremeño sorprende en las calles de Bilbao
  5. 5

    Una extremeña cerca de la tragedia de Lisboa: «Vi revuelo de policías y bomberos y supe que algo grave había pasado»
  6. 6 Dos detenidos por el atropello en el barrio de San Lázaro en Mérida
  7. 7 Una conductora da positivo en drogas tras circular en sentido contrario por dos autovías extremeñas
  8. 8 Olivenza estrena un sistema de alquiler de viviendas que no superan el 15% del salario
  9. 9 Piden cárcel para un constructor por no pagar las obras de unas viviendas en Cáceres
  10. 10 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Valdefuentes celebra un Festival poético musical 'Por la Paz en Gaza'