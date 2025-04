La Universidad Popular abre sus puertas para darse a conocer de cara al próximo curso

Eloy García Viernes, 21 de junio 2024, 12:21 Comenta Compartir

El jueves de la próxima semana es la fecha elegida por los responsables de la Universidad Popular de Villanueva de la Vera para dar a conocer sus instalaciones, actividades y monitores, de cara a que organizar la agenda para el próximo curso.

Se trata de la I Jornada de Puertas Abiertas, anunciada como «una convivencia de la variedad de actividades» que la conforman.

De este modo, a partir de las cinco de la tarde en el pabellón municipal se sucederán demostraciones de talleres y cursos tales como Conectadas, Manualidades, We can play in English, Teatro, Gimnasia rítmica, Tiro con Arco, Kárate y Jotas.

Los interesados en saber más pueden hacerlo a través de redes sociales municipales o en el Centro Cultural la Corona.