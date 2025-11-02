HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?

La unidad para renovar el DNI estará una vez al mes en Jaraíz de la Vera

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

P. D. SAMINO. La unidad móvil para la renovación del DNI de la Policía Nacional se desplazará todos los meses a Jaraíz de la Vera, según lo anunciado por el alcalde local, Luis Miguel Núñez. Hasta ahora esas visitas se hacían varias veces al año. Para poder realizar estos trámites en la población es necesario pedir cita previa en el Ayuntamiento. De esta forma, quienes tengan que llevar a cabo estas gestiones no tendrán que desplazarse hasta Plasencia, donde se encuentra la oficina de expedición más cercana a Jaraíz de la Vera.

La unidad para renovar el DNI estará una vez al mes en Jaraíz de la Vera