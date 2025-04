El TSJEx exime a la Junta de pagar la mayor de las 30 indemnizaciones que le reclama Isla Valdecañas El tribunal falla contra la promotora, que reclamaba 5,4 millones por no haber podido construir un hotel al declararse ilegal el resort

Antonio J. Armero Cáceres Martes, 26 de octubre 2021, 14:47 | Actualizado 21:32h.

La Junta de Extremadura se libra de momento de pagar indemnizaciones a los promotores de Marina Isla Valdecañas, el complejo vacacional de lujo contra el que pesa una orden de derribo parcial, consecuencia de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura primero y el Supremo después que declararon ilegal parte del proceso administrativo que permitió levantar el resort.

El alto tribunal autonómico acaba de eximir al Gobierno regional de pagar los 5.455.172 euros que le reclamaba La Atalaya de Valdecañas S.L. –cuyo socio único es Marina Isla Valdecañas S. A.– por no haber podido construir un hotel de cinco estrellas con spa y policlínica médica en el resort ubicado en El Gordo y Berrocalejo, cerca de Navalmoral de La Mata y a dos horas en coche de Madrid. Es la primera sentencia por responsabilidad patrimonial que da la razón a la Junta, y es importante por dos motivos. El primero es que se trata de la demanda por mayor cuantía, de entre la treintena de cariz similar que están pendientes de ser resueltas, algunas de empresas y otras de dueños de chalés. Y el segundo es que puede marcar el camino que lleve a resolver en el mismo sentido esas sobre las que aún no se ha fallado.

La cuestión de las indemnizaciones que la administración autonómica debe o no pagar es una de las varias derivadas de la causa judicial más larga y compleja que ha afrontado la justicia extremeña en este siglo. El proceso comenzó casi una década y media con la denuncia de Ecologistas en Acción y Adenex porque se estaba construyendo en un terreno incluido en la Red Natura 2000. En el año 2011, El TSJEx declaró ilegal el PIR (Proyecto de Interés Regional, la clave del proceso de tramitación administrativa) que permitió levantar el complejo, sentencia que el Supremo ratificó en 2014. Las dos declararon que los terrenos del resort debían ser restituidos a su estado anterior a la ejecución del complejo, que tiene playa artificial, una veintena de pistas deportivas o un campo de golf, entre otras instalaciones.

Esperando al Supremo

Tras estos fallos se abrió en 2014 un incidencia de inejecución de sentencia, es decir, una reclamación en la que la Junta planteaba la imposibilidad de cumplir ese fallo. La Sala de lo Contencioso Administrativo resolvió el año pasado esta cuestión ordenando el derribo parcial, esto es, que la piqueta eche abajo lo que quedó a medio construir y respete lo demás.

Esta resolución parecía finiquitar el proceso, pero no fue así, porque el Supremo admitió a trámite el pasado mes de mayo el recurso presentado por Ecologistas en Acción contra la demolición parcial. Este asunto constituye la causa principal del proceso, porque será el que aclarará de una vez el futuro del resort. En estos momentos se está a la espera de lo que decida el Supremo, que puede ordenar el derribo total, como pide Ecologistas en Acción, o respaldar el criterio del TSJEx y mantener la demolición parcial. O puede también decidir en algún otro sentido.

Mientras el Supremo se pronuncia, el caso Marina Isla Valdecañas mantiene abiertos otros frentes, uno de ellos el de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial sobre el que acaba de pronunciarse el TSJEx. La Sala de lo Contencioso Administrativo, que preside Daniel Ruiz Ballesteros, cree que «lo adquirido por La Atalaya de Valdecañas S.L. era un suelo rústico, y siempre fue suelo rústico, pues la modificación urbanística que supone el PIR nunca debió haber existido».

La empresa, continúa el tribunal, «sigue siendo propietaria de dicha finca, sin que pueda reclamar por unos aprovechamientos urbanísticos que nunca existieron». «Por tanto –argumenta la Sala–, la empresa no tiene derecho a indemnización, al basar su pretensión en una alteración del valor de sus terrenos por una clasificación del suelo y unas facultades urbanísticas que nunca existieron para la parcela donde pretendía construir un hotel».

Además, añade la sentencia, hay que tener en cuenta cuándo adquirió esos terrenos Marina Isla de Valdecañas S.A. La escritura de compraventa es del 21 de noviembre del año 2005, y el PIR con el que la administración daba luz verde al proyecto se aprobó en abril de 2007. Por tanto, apunta la Sala, «cuando la promotora adquirió los terrenos, no podía tener la seguridad de que el PIR fuera a ser aprobado y el suelo reclasificado».

El argumento clave

«Por todo ello, la Junta no tiene ninguna responsabilidad sobre la adquisición de suelo no urbanizable de especial protección», zanja el TSJEx, que insiste en que «no es que el suelo volviera a la misa condición que tenía antes de aprobarse el PIR, es que el suelo nunca dejó de ser no urbanizable».

La Sala sí estima el recurso de La Atalaya de Valdecañas en un punto, que es la petición de que se anule un acuerdo del Consejo de Gobierno de febrero de este año contrario a los intereses empresariales. Es en esencia una cuestión formal, que explica que en rigor, el fallo del TSJEx sea la estimación parcial de ese recurso presentado por la promotora. Por contra, lo desestima en la cuestión clave, que es la reclamación de cantidad. Los 5,4 millones que el reclamante pedía son el resultado de sumar los 1,6 en que valora el terreno y los 3,8 de la construcción del hotel.

La sentencia del TSJEx no condena a pagar las costas a ninguna de las partes, y es recurrible ante el Tribunal Supremo.