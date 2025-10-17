HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La prueba de enduro, en una edición anterior. J. S. P.
TRUJILLO

Trujillo suspende las pruebas de duatlón y enduro por falta de policías

Javier Sánchez Pablos

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La ciudad trujillana tenía programadas dos pruebas deportivas para las próximas semanas y que son referentes en el calendario. Una de ellas es el duatlón Ciudad de Trujillo, promovido por la Federación Extremeña de Triatlón y prevista para este domingo. La otra es la prueba ciclista Extremaenduro Ciudad de Trujillo, programada para el 23 de noviembre. Ambas han sido suspendidas, ante el informe negativo elaborado por la Policía Local por la falta de efectivos para cubrir estas pruebas. Así lo confirmaron fuentes de ambas organizaciones.

Ante esta situación, la asociación ciclista ya ha comunicado esta suspensión a la federación extremeña y así viene reflejado en su web. También lo han comunicado a ciclistas inscritos, así como a entidades que debían dar un servicio necesario. Resaltan que, aunque se solucionasen los problemas, no es viable organizarla con tan poco margen. Igualmente recuerdan que todavía no se tiene confirmación de los recursos necesarios por parte del Consistorio para que se pueda realizar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  2. 2 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  3. 3 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  4. 4 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  5. 5

    Juzgan a un guardia civil que provocó un accidente mientras estaba ebrio en acto de servicio en Cáceres
  6. 6 En libertad los tres presuntos autores de una supuesta doble agresión sexual en Almendralejo
  7. 7

    Piden cárcel y casi un millón de euros de multa al dueño de una empresa cacereña por defraudar a la Seguridad Social
  8. 8 Dos accidentes de tráfico con dos dos heridos durante este jueves en Badajoz
  9. 9 La imagen de Badajoz que ha conquistado el concurso nacional de fotografía en Instagram
  10. 10

    Educación subirá 80 euros al mes el sueldo de los docentes extremeños desde enero pese al desacuerdo sindical

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Trujillo suspende las pruebas de duatlón y enduro por falta de policías

Trujillo suspende las pruebas de duatlón y enduro por falta de policías