Trujillo suspende las pruebas de duatlón y enduro por falta de policías

La ciudad trujillana tenía programadas dos pruebas deportivas para las próximas semanas y que son referentes en el calendario. Una de ellas es el duatlón Ciudad de Trujillo, promovido por la Federación Extremeña de Triatlón y prevista para este domingo. La otra es la prueba ciclista Extremaenduro Ciudad de Trujillo, programada para el 23 de noviembre. Ambas han sido suspendidas, ante el informe negativo elaborado por la Policía Local por la falta de efectivos para cubrir estas pruebas. Así lo confirmaron fuentes de ambas organizaciones.

Ante esta situación, la asociación ciclista ya ha comunicado esta suspensión a la federación extremeña y así viene reflejado en su web. También lo han comunicado a ciclistas inscritos, así como a entidades que debían dar un servicio necesario. Resaltan que, aunque se solucionasen los problemas, no es viable organizarla con tan poco margen. Igualmente recuerdan que todavía no se tiene confirmación de los recursos necesarios por parte del Consistorio para que se pueda realizar.