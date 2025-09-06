Trujillo se queda hoy sin los tradicionales fuegos artificiales La ciudad vivirá uno de sus días más intensos de las fiestas patronales con diversas propuestas

La ciudad se queda hoy sin fuegos artificiales, que tienen una gran tradición después del canto de la Salve en la plaza Mayor.

Esta suspensión, por parte del Ayuntamiento, viene motivada tras la evaluación de las previsiones meteorológicas y la información emitida por el Plan Infoex. De este modo, «se constata que el término municipal de Trujillo se encuentra en nivel de riesgo extremo de incendios forestales», según explican fuentes municipales en sus diferentes canales. Asimismo, se recuerda que la normativa establece expresamente la prohibición de la introducción o uso de material pirotécnico en situaciones de riesgo muy alto o extremo. «Apelamos a la comprensión y colaboración de todos, ya que se trata de una decisión orientada a garantizar la seguridad de nuestro entorno», finaliza este comunicado.

Hay que recordar que el pliego de condiciones de la licitación para formalizar el contrato de los fuegos artificiales contemplaba dos fechas. Una era hoy y la otra posibilidad es el 13 de septiembre. Ahora, habrá que ver si las condiciones se dan para que se pueda ejecutar esta medida.

Más allá de esta decisión, la ciudad vivirá hoy uno de sus días más intensos de las fiestas patronales, con una amplia programación. La primera actividad será a las 9.30 horas, con el inicio del besapiés a la Patrona, que durará toda la jornada. Media hora más tarde, se llevará a cabo el encierro campero con bueyes, organizado por la Asociación Encierros Carnavales Plaza Mayor.

Una de las propuestas con más aceptación será la de los gigantes y cabezudos, que estrenarán recorrido por el centro de la ciudad. La concejala de Festejos, Rosario Melo, aclaró en la última sesión plenaria que este cambio se debe a que se ha diseñado un recorrido seguro. El de las últimas ediciones requería cortar una carretera nacional y no se dispone de efectivos para llevar a cabo esta medida.

La jornada también contará con la puja de objetos donados a la Virgen de la Victoria. Además, tras la novena de las 20.30 horas, llegará uno de los momentos más esperados, como es el canto del himno Salve entonado por miles de vecinos en la plaza Mayor. Seguidamente, llegará la verbena y el chupinazo de las fiestas.