Trujillo se promocionará este año en Fitur a través de las redes nacionales a las que pertenece Integrantes de la Red de los Pueblos más bonitos de España. :: JSP No obstante, no faltará a la presentación mañana por parte de la Junta del proyecto de turismo ornitológico Life Zepa Urban JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Miércoles, 23 enero 2019, 08:30

La ciudad trujillana estará presente, un año más, en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), en Madrid, que comenzará hoy y se alargará hasta el 29 de enero. No obstante, su presencia será diferente al de otras ediciones. Según explica el alcalde, Alberto Casero, no se hará una presentación oficial de un producto propio en el stand de Extremadura. En esta ocasión, la idea es estar junto a las redes nacionales a las que se pertenece. Casero explica que, con esta apuesta, se promocionará la ciudad en los actos de presentación de esas entidades, como son 'Los pueblos más bonitos de España', 'Saborea España', además de la Asociación y Club del Producto Turístico de Grandes Castillos y Palacios de España'. Otro de los eventos a los que no se faltará será la presentación por parte de la Junta del proyecto de turismo ornitológico 'Life Zepa Urban', a la que pertenece la ciudad trujillana. Será mañana.

Junto a esta propuesta, el primer edil avanza que también se estará en la promoción de un proyecto piloto de cooperación con Portugal. Igualmente, la ciudad estará en el acto promovido por el Gobierno central relacionado con 'destinos de cine'. Una de las principales apuesta para Trujillo en este sentido es 'Juego de Tronos'.

Ante todas estas citas, el alcalde considera que no hacía falta hacer un acto de presentación, como se ha hecho hasta ahora. No tiene dudas de que, a través de esas redes, la ciudad tendrá visibilidad suficiente. Recuerda que el objetivo no es solo llegar a los visitantes regionales, sino también a los mercados nacionales e internacionales.

Estos actos se unirán a reuniones con touroperadores. Por ahora, hay tres cerradas: con uno chino, otro mexicano y otro norteamericano. A este tipo de entidades, hay que 'venderles' paquetes. Por ello, Casero apunta que se le suele ofrecer la visita del casco histórico y el entorno. También se destaca que Trujillo es el centro neurálgico para conocer la región y que tiene importantes empresas agroalimentarias que se pueden visitar.