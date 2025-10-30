HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Francisco Ruiz, en el campeonato nacional. HOY

Trujillo acogerá la gran fiesta de la pesca extremeña

Tendrá lugar el 29 de noviembre en el teatro Gabriel y Galán y uno de los protagonistas será el local Francisco Ruiz

Javier Sánchez Pablos

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Los aficionados a la pesca tienen próximamente una cita en la ciudad, ya que acogerá la gran fiesta regional de esta modalidad deportiva. Se debe a que la Federación Extremeña celebrará la XXVII edición de la Gala del Deporte de la Pesca en el teatro trujillano Gabriel y Galán, el 29 de noviembre, a las 18.30 horas.

Uno de los protagonistas de este acto será el pescador local Francisco Ruiz, que ha formado parte del equipo que quedó subcampeón de España en el Campeonato Nacional de Agua Dulce Flotador en categoría absoluta, celebrado a finales de septiembre en Villaralbo, Zamora. Esa competición fue ganada por Castilla-La Mancha. En el ámbito individual, el campeón fue el extremeño José María Márquez. Además, el también extremeño Elio Gil quedó tercero en la general.

Francisco Ruiz, que compitió junto a otros 80 pescadores, logró su objetivo, que era mantenerse en la élite de la pesca nacional. Lo consiguió al conservar su plaza en la categoría de Alta Competición. «Mantengo la categoría de Alta Competición, por tanto, estoy clasificado para el Campeonato Nacional del año que viene», afirma mostrando su satisfacción por el resultado.

El próximo gran reto de Francisco Ruiz será la competición internacional 'Primer Challenge Amigos del Guadiana Sensas Coup', que tendrá lugar los días 15 y 16 de noviembre en Mérida, con importantes premios.

