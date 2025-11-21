HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Trujillo acoge el primer Campeonato de Petanca de Dupletas Inclusivo

Javier Sánchez Pablos

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Convivencia, deporte y buen ambiente, unidos a una jornada soleada. Así se desarrolló ayer el I Campeonato de Petanca de Dupletas Inclusivo, promovido por la Federación Extremeña de esta modalidad deportiva. Tuvo lugar en el parque de San Lázaro, donde se habilitaron 32 pistas. La iniciativa, además, se ha enmarcado dentro del programa de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta, en la línea de 'Deporte e Inclusión para Personas con Discapacidad'. Asimismo, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento.

El coordinador responsable de la federación, Jesús Hueso, se muestra satisfecho con el desarrollo de esta novedosa cita deportiva. Recuerda que, antes de la competición, los monitores recibieron un curso. Además, se incluyeron tres meses de entrenamientos en los centros participantes. «La conclusión llega con este campeonato de Extremadura», apunta.

La competición reunió a 67 dupletas de 24 centros procedentes de distintos puntos de la región, como Azuaga, Valencia de Alcántara, Cabeza del Buey y Puebla de Alcocer, sin olvidar el centro trujillano de Aspace Cáceres, como anfitrión. Hueso insiste en la gran respuesta de la iniciativa.

El campeonato se desarrolló durante toda la mañana. Las dupletas estuvieron compuestas, en un principio, por una persona con discapacidad y un jugador o jugadora federada. El sistema utilizado fue el suizo internacional, que fue emparejando a las dupletas de un nivel parecido según avanzaban las rondas. «Se han utilizado las mismas normas de la federación», remarca Hueso.

La cita, con gran afluencia de participantes, sorprendió a los usuarios habituales de este parque en horario de mañana, sobre todo personas jubiladas.

