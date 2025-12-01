HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La muestra del Barrantes Cervantes. HOY
TRUJILLO

Trujillo acoge la muestra 'Elogio en la sombra'

Javier Sánchez Pablos

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

El Palacio de los Barrantes-Cervantes continúa con su programación cultural. De este modo, acoge la exposición 'Elogio de la sombra' del artista Fernando de Szyszlo, «uno de los grandes maestros vanguardistas del Perú», según informan fuentes de la organización en una nota. Se puede ver hasta el 5 de enero.

Este pintor peruano (1925-2017) desarrolló a lo largo de su trayectoria un lenguaje plástico propio en el que la tradición precolombina y la modernidad dialogan en un equilibrio de materia, color y misterio, según el escrito. En 'Elogio de la sombra', Szyszlo explora la potencia simbólica de la luz y la oscuridad, donde la sombra se convierte no sólo en un elemento visual, sino en una presencia poética, añaden. La muestra reúne una selección de obras que permite recorrer parte de su producción, con grabados realizados entre 1950 y 2014. El horario de visita es de jueves a sábado, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

