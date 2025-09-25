HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

SIERRA DE GATA

Trevejo acogerá este fin de semana el Festival de los Castillos

J. R. N. G.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Este próximo sábado 27 de septiembre, a las 19.00 horas se llevará a cabo el Festival de los Castillos, donde se podrá disfrutar de la obra ‘El cariño en 2055’, que correrá a cargo de la compañía Menudas Producciones. La representación será en la explanada del castillo.

El domingo 28 de septiembre, a las 17.00 horas habrá la actuación del folklore extremeño a cargo del grupo El Cantillo en la plaza del Corro de Cabezuela del Valle.

A las 18.30 horas, se celebrará una misa, una procesión y un ofertorio en honor al Cristo de la Salud, con subasta de platos ofrecidos por los vecinos y devotos del Cristo.

