¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Sucesos de Extremadura

Tres heridos, uno de ellos grave, tras la colisión frontal entre dos coches cerca de Gargüera

Han sido trasladados al hospital Virgen del Puerto de Plasencia

R. H.

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:30

Tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras la colisión frontal entre dos vehículos en la EX-203, en el término municipal de Gargüera, según informa la Guardia Civil. En concreto, el accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 12 sobre las ocho y media de la mañana.

El herido de mayor gravedad es un hombre de 47 años que se encuentra politraumatizado. Además, han resultado afectadas dos mujeres de 65 y 38 años con traumas torácico y craneal, respectivamente, que se encuentran en estado 'menos grave' y leve. Todos han sido trasladados al hospital Virgen del Puerto de Plasencia, informa el centro de emergencias 112 Extremadura.

Hasta el lugar se han desplazado varios recursos del Servicio Extremeño de Salud: dos ambulancias medicalizadas y una de Soporte Vital Básico. Además, han acudido patrullas de la Guardia Civil y un equipo de mantenimiento de carreteras.

