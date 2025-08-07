Tres obras en Sueños de una Noche de Teatro de Hervás

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:26 Comenta Compartir

J. R. N. El festival Sueños de una Noche de Teatro se celebra este fin de semana. El viernes, Teatro Guirigai pondrá en escena el 'Libro de buen amor', del Arcipreste de Hita, el sábado se verá 'Crónica rosa del barroco', de Yörik Artes Escénicas, y el domingo la compañía Rubén Fedez cerrará con la obra 'Calígula: algo descabellado', basada en textos de Albert Camus.