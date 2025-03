La trayectoria del Plan General de Trujillo llega ya a su final

JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Miércoles, 29 de diciembre 2021, 08:13 Comenta Compartir

La trayectoria del Plan General Municipal (PGM) de urbanismo, promovido en la anterior legislatura, llega ya a su fin, sin que todavía tuviera la aprobación definitiva. Por tanto, no ha llegado a entrar en vigor. En la sesión plenaria del pasado lunes, se dio el visto bueno, con los votos a favor del PSOE y la negativa del PP, a la propuesta de la Dirección General de Urbanismo para la resolución del contrato de tramitación de este documento. Con esta medida, se pretende, minimizar en lo posible las indemnizaciones que pueden corresponder a la empresa que estaba llevando a cabo ese PGM y liberar los recursos económicos que tenía la Junta para este proyecto, según explicó el alcalde, José Antonio Redondo.

Reiteró, además, una vez más, que ese documento tiene grandes deficiencias. Insiste en que, aunque sea duro, hay que renunciar para tener futuro. «La solución a Trujillo es poder tomar decisiones sobre su futuro y con esto estábamos atados pero para mucho tiempo», apostilla.

Redondo asegura que las actuales Normas Subsidiarias, después de 20 años, son mejores que el documento redactado ahora. Recuerda que esas normas se hicieron a toda prisa y en el que se cometieron errores, algunos de ellos incluidos ahora en ese plan. Igualmente, apunta que determinados errores llegaron por ignorancia, no por interés. «Las recalificaciones no se pueden hacer con nombre y apellidos», recalca. A pesar de esos posibles fallos, resalta que, con las Normas Subsidiarias se ha desarrollado hasta ahora Trujillo, haciendo modificaciones puntuales. También reconoce que en la actualidad, no cubren algunas necesidades, pero se pueden adaptar, añade.

La portavoz popular, Inés Rubio, defiende la necesidad de este Plan General Municipal, que supone, desde su punto de visa, un crecimiento moderno y sostenible de Trujillo. Por ello, preguntó en el Pleno cuáles son las verdaderas razones por las que no se continúa con este plan. «Espero que no obedezca a un puro capricho político porque estaría muy feo jugar con el interés general de Trujillo y el desarrollo del municipio». Rubio también manifiesta que le gustaría ver los informes técnicos de la Junta de Extremadura, que dicen cuáles son las deficiencias y que no se pueden subsanar.

La portavoz popular además recuerda al alcalde que en el sector 5, situado en la zona de la avenida de Extremadura, hubo errores que conllevaron sentencias judiciales que declararon nulo su desarrollo. Por ello, «hubo que hacer modificaciones puntuales de esas normas de las que usted saca pecho», dice.