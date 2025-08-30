El traslado de la virgen da paso a las fiestas patronales de Villar del Pedroso
Eloy García
Sábado, 30 de agosto 2025, 09:15
Las actividades de la Semana Cultural de Villar del Pedroso, que se celebran estos días, darán paso a las fiestas patronales en honor a la Virgen de Burguilla, cuya imagen llegó el viernes a la población desde su ermita, acompañada por los romeros.
El nutrido programa de actos, que arrancará el jueves con chupinazo y pregón a cargo de la escritora e investigadora de la historia local Maite Orgaz López, incluye más de una veintena de citas de todo tipo, que se prolongarán hasta el 8 de septiembre, concluyendo con una misa, procesión e invitación popular a cargo del Ayuntamiento.
Entre los actos más destacados se encuentran el Día de las Peñas, que se celebrará el 5; tiro al blanco femenino y juegos populares que organizará la Asociación de Jóvenes El Pilón a la jornada siguiente y el juego La Caca de la Vaca, ya el 7, en el que la persona que acierte donde hará el animal sus necesidades se llevará 500 euros.
