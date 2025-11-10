HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un tramo de la A-5 a la altura de Villamesías estará cortado toda la mañana para retirar un vehículo siniestrado

De 9,00 a 15,00 horas, la Guardia Civil desviará el tráfico de manera provisional por la carretera N-5

M. Fernández

Cáceres

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:43

Un tramo de la autovía A-5, a la altura de la localidad cacereña de Villamesías y en sentido Madrid, estará cortado al tráfico durante toda la mañana para retirar un vehículo siniestrado.

En concreto, el corte total afecta al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 277 y 281. La franja horaria prevista es de 9,00 a 15,00 horas, aproximadamente.

En este periodo, se ha habilitado un desvío provisional por la carretera N-5, según informa la Guardia Civil de Tráfico de Cáceres. Varias patrullas se encuentran en la zona para garantizar la seguridad vial.

Hay que recordar que en la tarde del pasado sábado, un vehículo articulado tuvo un accidente en el kilómetro 277, que consistió en una salida de vía y posterior vuelco. El conductor, aparentemente, resultó ileso.

En el momento se cortó el carril izquierdo y se activaron los paneles de señalización variable.

