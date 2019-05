La tradicional feria trujillana de junio con atracciones será del 6 al 10 Feria de junio en una edición anterior. :: JSP La concejala señala que, en un principio, no habrá ninguna actividad paralela JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Viernes, 17 mayo 2019, 08:38

El Ayuntamiento ya ha comenzado a preparar la tradicional feria de junio, en donde habrá diferentes atracciones para grandes y pequeños en el recinto ferial, junto al cuartel de la Guardia Civil. Este evento, como ya ocurriera el año pasado, coincidirá con el segundo fin de semana de mes. De este modo, la actividad se desarrollará del 6 al 9 o, incluso, 10 de junio, dependiendo de si los feriantes deciden celebrar en esa última jornada al día del niño, según explica la concejala de Cultura y Festejos, Consuelo Soriano.

La edil recuerda que ya se retrasó esa celebración el año pasado, en relación a ediciones anteriores, para que no coincidiera con la feria de Cáceres, que atrae a mucho público no solo de la capital cacereña, sino de distintas partes de la provincia. También apunta que lo hizo igualmente la Feria de Plasencia para que no se solapase con la trujillana.

Instalación de casetas

Soriano señala que la celebración será muy parecida a la de otras ediciones. Para ello, el Consistorio ya ha sacado a concurso cinco parcelas para la instalación de casetas para esos días. Los tamaños van de 115 a 480 metros cuadrados. Los interesados deben presentar las ofertas en la Secretaría General del Ayuntamiento antes del 28 de marzo, a las dos de la tarde. Esa oferta debe ir en un sobre cerrado junto a la fotocopia del alta del Impuesto de Actividades Económicas y una carta de pago o recibo de la tesorería municipal de la fianza provisional.

La apertura de sobres se hará en un acto público al día siguiente. La feria el año pasado contó con una caseta. Por ello, la concejala anima a que más empresarios participen en este proceso. No obstante, señala que algunos ya han mostrado su interés.

El Ayuntamiento también ha enviado una carta a los feriantes que suelen estar estos días en Trujillo para recordarles la fecha de la feria trujillana y para que comuniquen si estarán en esa fecha. La edil señala que estos profesionales deberán cumplir con una serie de requisitos y aportar una documentación necesaria para la normal funcionamiento de su atracción. Entre otros, deberán presentar informe técnico para ratificar que «está en perfecto estado», así como el seguro correspondiente, entre otras. Todo ello se unirá a la paga de la tasa municipal por el terreno ocupado.

Junto a las diversas atracciones, tómbolas, juegos y lugares de comida, no faltarán las tenderetes o puestos con todo tipo de elementos. La edil confirma, asimismo, que por ahora no habrá ninguna actividad paralela a esta feria, como se ha planteado en alguna ocasión. Con este 'menú festivo', confía en que la participación sea buena, no solo de personas de la localidad, sino también de otros lugares de la comarca.