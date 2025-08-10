HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Tres personas resultan intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono en la provincia de Cáceres

Tradición, cultura y deporte en las Ferias de Agosto de Hervás

Juan Ramón Negro Galán

Domingo, 10 de agosto 2025, 10:11

Hasta el 17 de agosto, el municipio acogerá su cita más multitudinaria, las Ferias de Agosto, que ofrecen actividades de convivencia, deportivas, teatro y propuestas ... familiares, en una firme apuesta por mantener vivas sus tradiciones más arraigadas. Durante estos días, la localidad del Valle del Ambroz acogerá desde pruebas y campeonatos deportivos, jornadas de juegos intergeneracionales, espectáculos teatrales, pasacalles de animación, verbenas populares y las tradicionales carreras pirotécnicas con las Vacas de Fuego, una de las señas de identidad más singulares de las fiestas hervasenses.

