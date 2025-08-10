Tradición, cultura y deporte en las Ferias de Agosto de Hervás

Juan Ramón Negro Galán Domingo, 10 de agosto 2025, 10:11

Hasta el 17 de agosto, el municipio acogerá su cita más multitudinaria, las Ferias de Agosto, que ofrecen actividades de convivencia, deportivas, teatro y propuestas ... familiares, en una firme apuesta por mantener vivas sus tradiciones más arraigadas. Durante estos días, la localidad del Valle del Ambroz acogerá desde pruebas y campeonatos deportivos, jornadas de juegos intergeneracionales, espectáculos teatrales, pasacalles de animación, verbenas populares y las tradicionales carreras pirotécnicas con las Vacas de Fuego, una de las señas de identidad más singulares de las fiestas hervasenses.

Se sucederán actividades deportivas como una ruta BTT nocturna, el campeonato de penaltis, torneos de mus y tute, fútbol 3×3, vóley, natación o juegos tradicionales de madera en gran formato. La programación cultural ofrece propuestas incluidas en la Red de Teatros de Extremadura, entre las que destacan títulos como 'Libro de Buen Amor', 'Crónica Rosa del Barroco' o 'Calígula, algo descabellado'.

