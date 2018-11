Tornavacas registra una racha de viento de 96 kilómetros por hora El Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura mantiene activado el nivel amarillo por vientos en el norte de Cáceres hasta las 11 horas EFE Lunes, 26 noviembre 2018, 09:52

La localidad cacereña de Tornavacas ha registrado una racha de viento de 96 kilómetros por hora, la mayor de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la sexta a nivel nacional, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 7 horas de este lunes.

Además, las estaciones meteorológicas de Zorita (Cáceres) y Peraleda del Zaucejo (Badajoz) han anotado rachas de 73 y 72 kilómetros por hora, respectivamente.

De igual forma, Navalmoral de la Mata y Hoyos, ambas en la provincia de Cáceres, han registrado vientos de 69 y 68 kilómetros por hora, respectivamente.

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura mantiene activado, desde las 3:00 horas de esta madrugada hasta las 11:00 horas, el nivel amarillo por vientos en el norte de Cáceres, con rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora.

El 112 ha recomendado guardar objetos que puedan ser retirados por el viento, toldos, tiestos, etc; no protegerse en muros, tapias o árboles y no viajar en la medida de lo posible.