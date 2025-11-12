La Toñá Piornalega se aplaza por la previsión de lluvia «Sabemos la ilusión que está celebración genera cada año, pero la seguridad y el bienestar de todas las personas participantes es nuestra prioridad», ha informado el Ayuntamiento

M. Fernández Cáceres Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:41

La Toñá Piornalega se aplaza por la lluvia prevista para este fin de semana. El evento, que forma parte del programa de actividades de La Otoñada del Valle del Jerte, se traslada del 28 al 30 de noviembre debido a las condiciones meteorológicas adversas y la previsión de alertas comunicadas por la Agencia Estatal de Meteorología para el fin de semana.

«Sabemos la ilusión que está celebración genera cada año, pero la seguridad y el bienestar de todas las personas participantes es nuestra prioridad», ha informado el Ayuntamiento de Piornal. «Esperamos en los próximos días reprogramar la actividad y disfrutar juntos de esta bonita tradición que se ha convertido ya en un referente en nuestra región», ha añadido.

La programación incluye la búsqueda de la castaña de oro, varias actuaciones de grupos de coros y danzas, una ruta senderista a la fuetne de los Llanos, la II Feria de la castaña, mercado artesanal, el concurso de licores y gastronomía, el de rondeñas y jotas, actuaciones musicales y otras actividades como degustaciones, ronda por las calles del pueblo.

Este fin de semana se esperan precipitaciones generalizadas que pueden ser frecuentes y persistentes, principalmente en el extremo norte de la comunidad. La Aemet ha avisado de la llegada de un nuevo temporal, la borrasca Claudia, que ha obligado a activar los avisos por lluvia y viento en Extremadura.