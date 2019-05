La temporada de baño en las piscinas municipales de Trujillo comienza el 15 de junio La piscina de Trujillo. :: JSP Se está arreglando el vaso grande de la instalación de Trujillo JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Jueves, 30 mayo 2019, 08:03

El Ayuntamiento pondrá en marcha temporada de baño el 15 de junio, con una duración de tres meses. La concejala delegada, Gema Bernat, sostiene que, en la actualidad, se está trabajando en la reparación del vaso grande de la piscina municipal de Trujillo. Recuerda que está «roto» desde hace años. La intención es poner una capa especial y flexible para evitar las continuas pérdidas de agua.

Bernat asevera que este arreglo no es una decisión que se haya tomado a última hora. Explica que se pidió una subvención en agosto del año pasado a la Junta para ejecutar esta obra. El 21 de noviembre, se comunicó que no había sido concedida. A partir de ahí, se tenía previsto acometerla con fondos propios. Sin embargo, detalla que, en febrero, salió la convocatoria del plan Activa II de la Diputación de Cáceres, por lo que se decidió optar a esta ayuda para ejecutar esa reparación. Al final, la resolución de su aprobación no llegó hasta el 28 de abril, según Bernat.

Seguidamente, ha habido que cumplir con todos los plazos administrativos, mediante la salida a concurso de la actuación, que ha sido adjudicada a una empresa de Badajoz. Tras diferentes intervenciones, mañana está previsto que se eche esa capa necesaria. Una vez realizada la obra, se tardará seis días en llenar la piscina. Ante este proceso, la concejala confía en todo esté listo para el 15 de junio. Si no se puede, su apertura llegará unos días más tarde. La piscina de Huertas si se abrirá ese 15 de junio.

La edil matiza que el resto de actuaciones previstas está terminado o a punto determinar. Ejemplo de ello es el tratamiento del césped en Trujillo y Huertas de Ánimas. Además, en unos días, acabará la construcción de unos servicios junto al bar de la piscina de Trujillo.

Últimas iniciativas

Los trámites para la apertura de las instalaciones veraniegas, como la organización del cross popular La Cumbre-Trujillo, serán dos de las últimas iniciativas que en las que trabajará Gema Bernat como concejala de Deportes. El 15 de junio tomará posesión la nueva corporación municipal. Bernat considera que la experiencia como responsable de esta delegación ha sido buena. Opina que le ha permitido conocer desde dentro este mundo y escuchar la problemática de los clubes y asociaciones, aunque muchos de ellos ya los conocía. También le ha dado la oportunidad de intentar hacer mejoras. Asimismo, resalta el trabajo hecho con cada uno de las personas que forman esta concejalía.