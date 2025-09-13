Telefonía e internet vuelven a Eljas tras dos días

J. R. N. Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Desde el Ayuntamiento de Eljas expresaron su máximo descontento y malestar por el abandono que sufren los pueblos pequeños, en materia de telecomunicaciones ya que estuvieron dos días sin telefonía móvil y sin internet. Desde el Consistorio señalaron que «hemos llamado varias veces a las compañías afectadas y nos dicen que están en ello arreglando, pero pasa el tiempo y no lo solucionan. Pero en nuestro pueblo estamos prácticamente incomunicados. No funcionan: el ayuntamiento, el banco, el consultorio médico, la farmacia y los vecinos sin telefonía móvil ni internet, y la gente mayor sin teléfono».