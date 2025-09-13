HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Telefonía e internet vuelven a Eljas tras dos días

J. R. N.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Desde el Ayuntamiento de Eljas expresaron su máximo descontento y malestar por el abandono que sufren los pueblos pequeños, en materia de telecomunicaciones ya que estuvieron dos días sin telefonía móvil y sin internet. Desde el Consistorio señalaron que «hemos llamado varias veces a las compañías afectadas y nos dicen que están en ello arreglando, pero pasa el tiempo y no lo solucionan. Pero en nuestro pueblo estamos prácticamente incomunicados. No funcionan: el ayuntamiento, el banco, el consultorio médico, la farmacia y los vecinos sin telefonía móvil ni internet, y la gente mayor sin teléfono».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una reyerta en la barriada cacereña de Aldea Moret se salda con seis heridos y seis detenidos
  2. 2 La prensa internacional pone el foco en una bodega extremeña con apellido argentino
  3. 3 La Junta pagará 0,26 euros por kilómetro a las familias afectadas por la falta de transporte escolar
  4. 4 La carretera Cáceres-Badajoz sufrirá un corte de cuatro horas este sábado
  5. 5 Un coche se incendia en la entrada a Badajoz por la BA-20 y provoca retenciones
  6. 6 Más de 630 personas aspiran a las 68 plazas de policía local en los ayuntamientos extremeños
  7. 7

    Los estudiantes convocan una huelga y los padres protestarán cada día en los centros por el transporte escolar
  8. 8 Una reyerta en la barriada cacereña de Aldea Moret se salda con seis heridos y seis detenidos
  9. 9

    El Ayuntamiento de Badajoz cobrará la tasa de basura por trimestres en 2026
  10. 10 La presión policial se intensifica contra las redes de drogas en la provincia de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Telefonía e internet vuelven a Eljas tras dos días