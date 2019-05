Talleres y nuevos montajes en la segunda jornada de Nosolocirco en Navalmoral Jornada inicial de Nosolocirco en Navalmoral. :: MAM Los espectáculos se extienden, un año más, a Talayuela y Jarandilla de la Vera MIGUEL ÁNGEL MARCOS Sábado, 18 mayo 2019, 10:20

Navalmoral, Talayuela y Jarandilla de la Vera vivirán hoy la segunda jornada del VIII Festival de Circo Contemporáneo de Extremadura Nosolocirco, que se inició en la tarde de ayer de forma simultánea en sus tres sedes. Además de proporcionar unos momentos de diversión a los asistentes, se trata poner en valor el nuevo circo y los clowns con compañías de diferentes puntos de España.

En esa primera jornada los protagonistas fueron La Troup Malabo y La Finestra Nou Circ en Navalmoral, Eddy Eighty en Talayuela y la compañía Umami Danze Theater en Jarandilla.

La actividad de hoy arrancará a las doce del mediodía en la plaza morala de la Chimenea con talleres de circo+show a cargo de la compañía Circo La Raspa, una propuesta lúdico-motriz educativa para todos los públicos con un espectáculo circense final.

Ese mismo escenario acogerá a las 19.00 h. 'The power of the 80's', de Eddy Eighty, empeñado en llevar la música de los años 80 al mundo del circo. Una hora después será el turno de la compañía Circo Deriva con 'Ya es tiempo de hablar de amor', una historia basada en hechos reales «con altas dosis de ficción, de cuatro cuarentones del circo que se ven muy cerca de la etapa de caducidad de sus cuerpos».

En Talayuela el entorno del kiosco de Juanjo acogerá a la una del mediodía 'Velo como el rayo.', con el que Javi Javichi busca el humor, la sinceridad y la complicidad con el espectador, «que empatiza desde el primer momento sin necesidad de grandes montajes».

En lo que se refiere a Jarandilla, el festival volverá al frontón a las 20.00 h. con la compañía Des-Equilibrats con 'Kinesis', que se anuncia como «dos contrastes obligados a adaptarse y evolucionar para crear un lenguaje común. El circo como lenguaje de expresión».