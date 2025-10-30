Taller para usar la tecnología en Coria
J. R. N.
Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00
Taller de iniciación a la tecnología para mayores 'Yo conecto' de Cibervoluntarios en la Ciudad de Coria. Esta actividad se desarrollará en las instalaciones ... de la Biblioteca Municipal del 17 al 20 de Noviembre, en horario de 10.30 a 12.30 horas. Quien esté interesado se puede inscribir durante esta semana en la biblioteca, de manera presencial o por teléfono.
'Yo Conecto' es un programa de la Fundación Cibervoluntarios diseñado para enseñar a personas mayores a utilizar la tecnología de forma sencilla y útil. Ofrece formación gratuita y presencial en competencias digitales básicas, como usar el móvil, hacer videollamadas, realizar trámites por internet y proteger datos. Están orientados a personas mayores de 55 años.
