Un taller promueve el 'estremeñu' en Aldeacentenera y reivindica el uso

Para las 20.00 horas de hoy está previsto el inicio del taller intergeneracional para promover y reivindicar el estremeñu, «la lengua que forma parte de nuestra identidad».

Así se anuncia desde el Ayuntamiento de Aldeacentenera, convocando a vecinos y visitantes de todas las edades a la citada hora en el teatro municipal «para disfrutar de un taller intergeneracional donde redescubriremos las palabras, frases y expresiones tradicionales del estremeñu».

En la convocatoria, hecha pública recientemente, aseguran que el estremeñu «sigue vivo en las palabras de nuestros abuelos, en esas expresiones que suenan a hogar y en la forma única de hablar de nuestro pueblo», e instan a los interesados a que acudan en familia «y mantener viva nuestra cultura», bajo el lema '¡Amos a palral estremeñu!'.

Por otro lado, hasta el 28 de este mes permanecerá abierta al público la exposición titulada 'Yo quiero un novio aceitunero', de la fotógrafa Lucía Herrero y cedida por la Diputación Provincial, que se inauguró ayer por la noche en el Centro Social y Cultural.

Se trata de una muestra que realiza «un viaje épico entre olivos y cantares, que retrata la fuerza y esencia de la mujer rural de la provincia».

Los interesados pueden visitarla los viernes y sábado, de ocho a nueva de la tarde, y los domingos de una a dos.