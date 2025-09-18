Taller de danzas y músicas tradicionales en Serradilla

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. El programa 'Enraizarte', organizado por la Federación Extremeña de Folklore y patrocinado por la Diputación de Cáceres, ofrece un taller para difundir, promocionar y fomentar el aprendizaje de danzas y músicas tradicionales y el folkclore extremeño. Las personas interesadas deberán apuntarse en el Ayuntamiento.