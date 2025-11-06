Taller de coplas y cucharas en Villanueva de la Vera para difundir la auténtica música del Pero Palo

Difundir «las auténticas coplas del Pero Palo» y aprender a tocar las cucharas «como instrumento de percusión único» es el objetivo del taller que se ... impartirá el sábado en Villanueva de la Vera, a cargo de dos vecinos «maestros de la tradición».

Así se anuncia desde el Consistorio villanovense, animando a los vecinos a inscribirse en esta actividad, que comenzará en la oficina de turismo municipal, ubicada en la Casa Azul, a las once de la mañana, y se prolongará durante al menos dos horas.

Tras unas primeras lecciones, los participantes tendrán la oportunidad de realizar una ruta por el casco urbano, cantando y tocando al compás de las cucharas y el tambor. «Una forma mágica de preservar y vivir nuestro patrimonio inmaterial verato», subrayan.

Los interesados tan solo tienen que presentarse en la Casa Azul a la hora de inicio, eso sí, llevando sus propias cucharas soperas. El taller cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial y la Asociación Regional de Universidades Populares de Extremadura.