HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El taller de bolillos de Valdelacasa de Tajo finaliza con la entrega de los diplomas a las participantes

Redacción

Sábado, 23 de agosto 2025, 09:44

Durante este verano se ha celebrado, por segundo año consecutivo, el taller de aprendizaje de la técnica tradicional de los bolillos, organizado por el Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo a través de la Universidad Popular.

El curso ha sido impartido por María Antonia Trujillo Paredes, quien una vez más ha dedicado parte de sus vacaciones en la localidad a enseñar esta compleja y ancestral técnica textil. Su entrega y entusiasmo han permitido que numerosas participantes se adentren en el arte del encaje de bolillos, elaborando diversas labores que servirán de base para continuar con el aprendizaje y asegurar la transmisión de este saber a las futuras generaciones.

En el acto de clausura se hizo entrega de diplomas a las asistentes a una iniciativa que apuesta por la conservación del patrimonio cultural inmaterial y por la dinamización cultural. El ambiente fue de reconocimiento y agradecimiento tanto a las participantes por la gran acogida del curso como a la profesora.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia de la foto triunfal de los bomberos forestales que apagaron los últimos metros del incendio de Jarilla
  2. 2 Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
  3. 3 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  4. 4 La periodista extremeña Berta Collado regresa a casa y disfruta de la soledad en este pueblo de Extremadura
  5. 5 Estos son los ocho estudiantes que han conseguido los Premios Extraordinarios de Bachillerato
  6. 6 Choque entre un camión portavehículos y un vehículo de mantenimiento de carreteras en la A-66, a la altura de Cáceres
  7. 7

    «Estos incendios son producto de 60 años de abandono de la zona rural»
  8. 8 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta de Castilla y León lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»
  9. 9 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  10. 10 Susto en el Residencial de la calle Pontezuelas de Mérida por el incendio de un aparato de aire acondicionado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El taller de bolillos de Valdelacasa de Tajo finaliza con la entrega de los diplomas a las participantes