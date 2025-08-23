El taller de bolillos de Valdelacasa de Tajo finaliza con la entrega de los diplomas a las participantes

Durante este verano se ha celebrado, por segundo año consecutivo, el taller de aprendizaje de la técnica tradicional de los bolillos, organizado por el Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo a través de la Universidad Popular.

El curso ha sido impartido por María Antonia Trujillo Paredes, quien una vez más ha dedicado parte de sus vacaciones en la localidad a enseñar esta compleja y ancestral técnica textil. Su entrega y entusiasmo han permitido que numerosas participantes se adentren en el arte del encaje de bolillos, elaborando diversas labores que servirán de base para continuar con el aprendizaje y asegurar la transmisión de este saber a las futuras generaciones.

En el acto de clausura se hizo entrega de diplomas a las asistentes a una iniciativa que apuesta por la conservación del patrimonio cultural inmaterial y por la dinamización cultural. El ambiente fue de reconocimiento y agradecimiento tanto a las participantes por la gran acogida del curso como a la profesora.