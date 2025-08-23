El taller de bolillos de Valdelacasa de Tajo finaliza con la entrega de los diplomas a las participantes
Redacción
Sábado, 23 de agosto 2025, 09:44
Durante este verano se ha celebrado, por segundo año consecutivo, el taller de aprendizaje de la técnica tradicional de los bolillos, organizado por el Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo a través de la Universidad Popular.
El curso ha sido impartido por María Antonia Trujillo Paredes, quien una vez más ha dedicado parte de sus vacaciones en la localidad a enseñar esta compleja y ancestral técnica textil. Su entrega y entusiasmo han permitido que numerosas participantes se adentren en el arte del encaje de bolillos, elaborando diversas labores que servirán de base para continuar con el aprendizaje y asegurar la transmisión de este saber a las futuras generaciones.
En el acto de clausura se hizo entrega de diplomas a las asistentes a una iniciativa que apuesta por la conservación del patrimonio cultural inmaterial y por la dinamización cultural. El ambiente fue de reconocimiento y agradecimiento tanto a las participantes por la gran acogida del curso como a la profesora.
