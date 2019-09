Entre los más talentosos del país Sánchez (cuarto por abajo a la derecha) con el resto de participantes y responsables de Factoría de Talento. :: A.S. El joven moralo Agustín Sánchez Cabanillas participa en Factoría de Talento, de Dynamis y Adecco | La iniciativa selecciona a los 40 jóvenes con más talento de España en materia de liderazgo, comunicación y emprendimiento MIGUEL ÁNGEL MARCOS NAVALMORAL DE LA MATA. Martes, 17 septiembre 2019, 08:42

Un amplio bagaje por el sector del marketing, la creatividad y sobre todo el emprendimiento definen al joven Agustín Sánchez Cabanillas, natural de Navalmoral de la Mata y residente en Madrid, que a sus solo 24 años de edad ha sido capaz de colarse en el grupo de los 40 jóvenes con más talento del país de este año. La iniciativa, Factoría de Talento, está promovida por la consultoría Dynamis y ha alcanzado este año su sexta edición.

La selección de los 40 jóvenes se llevó a cabo entre septiembre y diciembre del pasado año. Más de 3.500 personas pasaron por diferentes pruebas, desde presentación de proyectos y entrevistas individuales hasta cartas motivacionales y cuestionarios. Ya en enero se dio a conocer el nombre de los seleccionados, iniciando ahí un programa de desarrollo de talento de alto rendimiento que se ha desarrollado hasta junio. En él desarrollaron y pusieron en práctica habilidades emocionales, comunicativas, pensamiento lateral, liderazgo, en innovación, resolución de conflictos, etcétera, desarrollando proyectos dentro del programa en diferentes áreas como educación, política, nuevos modelos de negocio y sostenibilidad, entre otras.

El propio Sánchez, más conocido como Agus Scab, explica lo mejor de Factoría de Talento, patrocinada por la multinacional Adecco. «Lo mejor es la oportunidad para compartir ideas en entornos donde pueden desarrollarse, y poder mejorar habilidades que muchas veces suelen pasarse por alto en el ámbito profesional, y que en etapas más anteriores, como en el sistema educativo, están poco presentes», destaca.

De ahí que insista en la necesidad de implementar este tipo de formación en el sistema educativo, que a su juicio tiene grandes carencias en líneas generales «especialmente en las últimas etapas, anclado en competencias anacrónicas y poco funcionales. Bajo mi punto de vista, es necesario que se comiencen a incluir materias y conocimientos en inteligencia emocional, comunicación digital, gestión de conflictos, emprendimiento, publicidad, psicología, neuromarketing,. no podemos seguir generando ciudadanos clónicos, tenemos que crear personas capaces de pensar por sí mismos, con capacidad de generar impacto y con ganas de impulsar el mundo en el que vivimos».

Para concluir asegura que los beneficios se obtendrían no solo de incluir este tipo de habilidades y conocimientos en la educación obligatoria, sino en los departamentos internos de las empresas.

Currículum

En la actualidad Scab es director creativo y 'brand manager' (gerente de marca) de un grupo creativo en Madrid que aglutina diferentes firmas, todas vinculadas con la innovación, nuevos modelos de negocio y la creatividad. Entre ellos hay desde proyectos de movilidad y aplicaciones móviles hasta coworkings (cooperativismo), pasando por una agencia de publicidad o una plataforma formato Airbnb pero enfocada a larga estancia en la ciudad.

«Previamente he pasado por otras agencias como CMO (director de marketing) y director creativo, y he realizado campañas y acciones para Orange, Sodexo, Sony y Nodalblock, entre otras. También he puesto en marcha tres startups (empresas de nueva creación que comercializa sus productos a través de las nuevas tecnologías) y he sido colaborador con Google en el área de creatividad e innovación», afirma, con sobrado manejo de xenismos y extranjerismos, propios en este sector.

También realiza conferencias de manera habitual en StartupOlé y las universidades de Salamanca, Valladolid y Rey Juan Carlos de Madrid. Su currículum se completa con la Startup Weekend Salamanca 2016, el Santander Yuzz de 2017 y el Bridge for Billions del pasado año 2018, siendo finalista en todos ellos.